В США заявили о неспособности Украины противостоять России без помощи Запада

Глава нацразведки США: Украина не сможет противостоять России без поддержки Запада

Вероятно, Украина будет не в состоянии противостоять России на поле боя, если западные страны пойдут на значительное сокращение поставок вооружений и боеприпасов, считает директор национальной разведки США Эврил Хейнс. Цитату приводит газета «Коммерсантъ».

Хейнс заявила, что Киев по-прежнему зависит от военной помощи Запада. Однако, по ее мнению, Вооруженным силам России тоже будет трудно проводить «даже скромные наступательные операции» без поставок боеприпасов извне.

Глава Нацразведки добавила: Вооруженные силы Украины все еще продолжают самостоятельно определять конкретные приоритеты, сроки и масштабы контрнаступления. Помощь стран ЕС, США и других украинских партнеров будет иметь решающее значение в подготовке планов наступательных операций ВСУ.

Хейнс также считает, что США не удастся предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в предстоящие годы.