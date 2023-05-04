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19:27, 4 мая 2023Мир

В США заявили о неспособности Украины противостоять России без помощи Запада

Глава нацразведки США: Украина не сможет противостоять России без поддержки Запада

Фото: Libkos / AP

Вероятно, Украина будет не в состоянии противостоять России на поле боя, если западные страны пойдут на значительное сокращение поставок вооружений и боеприпасов, считает директор национальной разведки США Эврил Хейнс. Цитату приводит газета «Коммерсантъ».

Хейнс заявила, что Киев по-прежнему зависит от военной помощи Запада. Однако, по ее мнению, Вооруженным силам России тоже будет трудно проводить «даже скромные наступательные операции» без поставок боеприпасов извне.

Глава Нацразведки добавила: Вооруженные силы Украины все еще продолжают самостоятельно определять конкретные приоритеты, сроки и масштабы контрнаступления. Помощь стран ЕС, США и других украинских партнеров будет иметь решающее значение в подготовке планов наступательных операций ВСУ.

Хейнс также считает, что США не удастся предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в предстоящие годы.

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Виктория Кондратьева
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