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18:30, 4 мая 2023Мир

В США признались в неспособности предотвратить сближение России и Китая

В США признались в неспособности предотвратить дальнейшее сближении России и Китая

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

В США признались в неспособности предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в предстоящие годы. Об этом заявила директор национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс, передает ТАСС.

При этом глава нацразведки отметила, что отношения между Москвой и Пекину вряд ли выйдут на уровень НАТО. «Мы видим, что сейчас они находятся на своего рода пике объемов торговли, продолжающихся военных учений и других видов сотрудничества — политического и технического. Это происходит, когда мы — как разведсообщество — продолжаем оценивать, каковы пределы [развитию этих отношений]», — сказала она.

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Виктория Кондратьева
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