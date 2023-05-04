В США признались в неспособности предотвратить сближение России и Китая

В США признались в неспособности предотвратить дальнейшее сближении России и Китая

В США признались в неспособности предотвратить дальнейшее сближение России и Китая в предстоящие годы. Об этом заявила директор национальной разведки Соединенных Штатов Эврил Хейнс, передает ТАСС.

При этом глава нацразведки отметила, что отношения между Москвой и Пекину вряд ли выйдут на уровень НАТО. «Мы видим, что сейчас они находятся на своего рода пике объемов торговли, продолжающихся военных учений и других видов сотрудничества — политического и технического. Это происходит, когда мы — как разведсообщество — продолжаем оценивать, каковы пределы [развитию этих отношений]», — сказала она.