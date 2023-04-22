Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:41, 22 апреля 2023Мир

Россия образовала угрожающий США «треугольник смерти»

InsideOver: Россия, КНДР и КНР создали угрожающий США тихоокеанский треугольник смерти

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россию назвали частью «треугольника смерти», образовавшегося в Индо-Тихоокеанском регионе и представляющего угрозу для США. К таким выводам пришел журналист Федерико Джулиани (Federico Giuliani) в статье для итальянского издания InsideOver.

Как пишет автор материала, если взять любую географическую карту, можно заметить, что в районе Тихого океана появился блок объединившихся стран, который состоит из Китая, Северной Кореи и России.

По его словам, этот «треугольник смерти» заставляет американские власти следить не только за ситуацией на Украине, но также обращать внимание на Восточную Азию. «Пхеньян и Москва с удовольствием усиливают давление на Вашингтон, используя этот район, пытаясь усложнить жизнь администрации Байдена», — говорится в публикации Джулиани.

Материалы по теме:
Как устроена российская армия: кто командует армией России, из чего она состоит и какие задачи стоят перед Минобороны?
Как устроена российская армия:кто командует армией России, из чего она состоит и какие задачи стоят перед Минобороны?
3 декабря 2022
«Армата», Циркон и «Посейдон» Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
«Армата», Циркон и «Посейдон»Военная техника России: где производят лучшие танки, ракеты и подлодки страны?
11 декабря 2022

Журналист добавил, что Россия приступила к масштабным военным учениям в прибрежных районах Дальнего Востока. «Этот шаг Кремля пришелся на период сильной напряженности в отношениях с НАТО, которая в последние месяцы действовала на расширение своего военного присутствия именно в Тихом океане», — пояснил автор статьи и заключил, что такие действия России вынуждают Вооруженные силы США пересмотреть свои планы.

Ранее в апреле военный эксперт Андрей Фролов заявил, что внезапная проверка сил Тихоокеанского флота (ТОФ) России на Дальнем Востоке стала сигналом США и Японии. По его словам, у России есть возможность купировать риски разными путями. Он отметил, что учения стали «демонстрацией наших возможностей».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
В небе над Крымом отработали силы ПВО
Натурализованный игрок «Зенита» сделал выбор между сборными России и Бразилии
В Роспотребнадзоре сравнили симптомы кори и ОРВИ
Москвичей предупредили о самом теплом дне апреля
Россия образовала угрожающий США «треугольник смерти»
Российский игрок НХЛ повторил рекорд 35-летней давности
В Москве раскрыли детали пятого сезона свадебного проекта «Новые адреса счастья»
В России рассказали о возможности нарушить работу систем Starlink на Украине
Китай заподозрили в подготовке к американским санкциям
В России подсчитали процент иммунизации против кори
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.