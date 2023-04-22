Россия образовала угрожающий США «треугольник смерти»

InsideOver: Россия, КНДР и КНР создали угрожающий США тихоокеанский треугольник смерти

Россию назвали частью «треугольника смерти», образовавшегося в Индо-Тихоокеанском регионе и представляющего угрозу для США. К таким выводам пришел журналист Федерико Джулиани (Federico Giuliani) в статье для итальянского издания InsideOver.

Как пишет автор материала, если взять любую географическую карту, можно заметить, что в районе Тихого океана появился блок объединившихся стран, который состоит из Китая, Северной Кореи и России.

По его словам, этот «треугольник смерти» заставляет американские власти следить не только за ситуацией на Украине, но также обращать внимание на Восточную Азию. «Пхеньян и Москва с удовольствием усиливают давление на Вашингтон, используя этот район, пытаясь усложнить жизнь администрации Байдена», — говорится в публикации Джулиани.

Журналист добавил, что Россия приступила к масштабным военным учениям в прибрежных районах Дальнего Востока. «Этот шаг Кремля пришелся на период сильной напряженности в отношениях с НАТО, которая в последние месяцы действовала на расширение своего военного присутствия именно в Тихом океане», — пояснил автор статьи и заключил, что такие действия России вынуждают Вооруженные силы США пересмотреть свои планы.

Ранее в апреле военный эксперт Андрей Фролов заявил, что внезапная проверка сил Тихоокеанского флота (ТОФ) России на Дальнем Востоке стала сигналом США и Японии. По его словам, у России есть возможность купировать риски разными путями. Он отметил, что учения стали «демонстрацией наших возможностей».