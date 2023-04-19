В России рассказали о дальневосточном сигнале для США и Японии

Военный эксперт Фролов: маневры ТОФ России стали сигналом для США и Японии

Внезапная проверка сил Тихоокеанского флота (ТОФ) России на Дальнем Востоке стала сигналом США и Японии. Об этом в своей колонке для «Известий» рассказал военный эксперт Андрей Фролов.

Специалист напомнил, что в мероприятии приняли участие десятки кораблей, сотни самолетов и десятки тысяч человек личного состава.

«Что продемонстрировали маневры? На данный момент главный риск для России — перерастание конфликта на Украине в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами. Так что это в первую очередь сигнал для них: у России есть возможность купировать риски разными путями», — уверен автор.

По его оценке, маневры не могли не заметить и в Японии. «Япония понимает, что совладать с Россией и Китаем она не может. И для них эти учения стали демонстрацией наших возможностей и решимости проводить собственную политику в регионе любыми доступными для нас средствами», — пишет эксперт.

Фролов замечает, что маневры ТОФ были проведены и для партнеров России. «Кроме того, это сигнал союзникам Российской Федерации. Он означает, что все разговоры о том, что российская армия понесла какие-то мифические большие потери и вообще ни на что не способна, несостоятельны», — считает автор.

В апреле министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил во время встречи президенту Владимиру Путину, что ТОФ России в ходе внезапной проверки был приведен в полную боеготовность.