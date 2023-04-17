Шойгу доложил Путину о полной боеготовности Тихоокеанского флота

Шойгу анонсировал завершающий этап внезапной проверки Тихоокеанского флота 18 апреля

Тихоокеанский флот (ТОФ) России в ходе внезапной проверки был приведен в полную боеготовность. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил в ходе встречи президенту Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы Минобороны, в учениях задействованы более 25 тысяч российских военнослужащих, 167 кораблей, в том числе 12 подводных лодок, а также 89 самолетов и вертолетов Вооруженных сил России.

«Силы и войска, участвующие в проверке, приведены в полную боевую готовность, с установленными ограничениями приступили к выполнению учебно-боевых задач. С ними проводятся контрольные стрельбы и тактические учения, отрабатываются вопросы межвидового взаимодействия», — заявил Шойгу.

По его словам, в настоящий момент проводится второй этап проверки, в рамках которого участвующая в учениях группировка войск осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач по боевому маневрированию и вскрытию подводной обстановки. Также стартовали тактические учения по противовоздушной обороне.

Завершающий этап проверки стартует 18 апреля. В ходе него корабельные ударные группировки и ракетные дивизионы отработают нанесение ударов с выполнением электронных пусков. «По завершении проверки силы флота вернутся в пункты постоянной дислокации», — заключил Шойгу.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что внезапная проверка ТОФ никак не связана с планами расширения НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, учения необходимы для подержания необходимого уровня боеготовности российских вооруженных сил.

Внезапная проверка Тихоокеанского флота России стартовала 14 апреля. В качестве ее основной цели Шойгу назвал наращивание возможностей флота по отражению агрессии вероятного противника.