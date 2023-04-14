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11:06, 14 апреля 2023Россия

Шойгу заявил о приведении Тихоокеанского флота в высшую степень боеготовности

Министр обороны России Шойгу заявил о начале проверки боеготовности Тихоокеанского флота

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На Тихоокеанском флоте началась внезапная проверка — его подняли по тревоге и начали приводить в высшую степень боеготовности. Об этом на совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу, его слова приводятся в Telegram-канале оборонного ведомства.

Глава Минобороны назвал основной целью проверки, которой руководит главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) Николай Евменов, наращивание способности решать задачи по отражению агрессии вероятного противника. Проверка предполагает, что флот выполнит ракетные пуски для поражения корабельных ударных групп и наземных объектов условного противника, также будет задействована дальняя авиация.

«Старшим контрольных групп в рамках проверки обеспечить отработку вариантов применения межвидовых группировок с учетом развития и оснащения современными средствами поражения противника, использования новых форм и способов действий войск», — сказал министр.

Он поручил на всех этапах проверки обеспечить соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, а также исключить случаи нанесения ущерба собственности государства.

В декабре Шойгу отчитывался о спецучениях ядерных сил России. Российские военные тогда отработали задачи по нанесению ответного массированного ядерного удара, заявил он, подчеркнув, что велась отработка нанесения удара в ответ на применение противником оружия массового поражения.

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Анастасия Шейкина
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