Шойгу сообщил об отработке нанесения ответного ядерного удара

Сергей Шойгу: Россия отработала нанесение ответного массированного ядерного удара

Ядерные силы России успешно отработали задачи по нанесению ответного массированного ядерного удара. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны сообщил глава министерства Сергей Шойгу, выступление которого транслировалось в Telegram-канале Кремля.

Он отметил, что такие задачи отрабатывались на спецучении. Велась отработка нанесения удара в ответ на применение противником оружия массового поражения (ОМП).

Ранее в ходе заседания коллегии президент России Владимир Путин заявил, что страна будет совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, так как это является гарантией суверенитета государства. Уровень современных образцов вооружений в ее составе, по словам российского лидера, составляет 91 процент.

В начале декабря Путин заявил, что большой вклад в усиление ядерной триады России вносит «Росатом». Также президент отметил вклад госкорпорации в разработку военной техники и систем вооружения.