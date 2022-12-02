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20:35, 2 декабря 2022Россия

Путин заявил об огромном вкладе «Росатома» в усиление «ядерной триады» России

Путин заявил, что «Росатом» вносит огромный вклад в усиление мощи ядерной триады России

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«Росатом» вносит серьезный вклад в усиление мощи ядерной триады России. Об этом президент Владимир Путин заявил в видеообращении по случаю 15-летия госкорпорации.

«"Росатом" вносит огромный вклад в укрепление потенциала сдерживания, усиление мощи нашей ядерной триады, в разработку и постановку на боевое дежурство перспективных систем вооружения и военной техники. Многие из них не имеют аналогов в мире», — отметил он.

Президент напомнил, что ключевой задачей атомной отрасли РФ является обеспечение обороноспособности страны. Именно с этой целью отрасль создавалась более 75 лет назад, сказал он.

Путин добавил, что «Росатом» в последние годы полностью выполняет гособоронзаказ, а оружейный комплекс корпорации работает не только на модернизацию и поддержание работоспособности зарядов, которые были созданы ранее. В условиях безъядерных испытаний «Росатом» также поставляет на боевое дежурство заряды с новыми качественными характеристиками, подчеркнул президент.

Ранее сообщалось, что Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Основной темой встречи стала подготовка кадров для обеспечения информационной безопасности страны.

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Варвара Кошечкина
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