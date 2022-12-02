Путин обсудил с Совбезом подготовку кадров в сфере информационной безопасности

Путин обсудил с Совбезом подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности РФ

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В качестве основного вопроса рассматривалась тема подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности РФ», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, на совещании обсудили сферу социально-экономического развития страны, а также международные вопросы.

Ранее в Совбезе заявили, что в ходе консультаций России и Ирана, которые прошли в Тегеране, была подтверждена готовность к дальнейшему расширению диалога по линии Советов безопасности двух стран.