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19:02, 2 декабря 2022Россия

Путин обсудил с Совбезом подготовку кадров в сфере информационной безопасности

Путин обсудил с Совбезом подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности РФ

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку кадров для обеспечения информационной безопасности страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. В качестве основного вопроса рассматривалась тема подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности РФ», — сказал представитель Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, на совещании обсудили сферу социально-экономического развития страны, а также международные вопросы.

Ранее в Совбезе заявили, что в ходе консультаций России и Ирана, которые прошли в Тегеране, была подтверждена готовность к дальнейшему расширению диалога по линии Советов безопасности двух стран.

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Никита Абрамов
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