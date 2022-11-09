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13:31, 9 ноября 2022Россия

Совбезы России и Ирана обсудили готовность к дальнейшему диалогу по безопасности

Совбезы России и Ирана подтвердили готовность к расширению диалога по безопасности стран

Фото: EMERCOM of Russia / Globallookpress.com

В ходе консультаций России и Ирана, которые прошли в Тегеране, была подтверждена готовность к дальнейшему расширению диалога по линии Совбезов двух стран. Об этом говорится в сообщении Совета безопасности России, пишет РИА Новости.

Консультации провели секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани при участии представителей министерств и ведомств стран.

В ходе диалога, отмечается в сообщении, были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества по обеспечению общественной безопасности, а также в борьбе с терроризмом и экстремизмом.

«Кроме того, рассмотрена тематика информационной безопасности, а также меры по противодействию вмешательству во внутренние дела обеих стран западных спецслужб», — добавили в Совбезе России.

6 ноября заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил с главой МИД Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

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Никита Абрамов
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