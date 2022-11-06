Россия и Иран обсудили ситуацию вокруг СВПД

Замглавы МИД России Вершинин обсудил с главой МИД Ирана ситуацию вокруг СВПД

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин на заседании национальных координаторов Группы друзей в защиту Устава ООН в Тегеране обсудил с главой МИД Ирана Хоссейном Амир Абдоллахианом ситуацию вокруг СВПД. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Также были проведены отдельные встречи с замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни и старшим помощником по особым политическим вопросам Али Асгард Хаджи.

Отмечается, что на переговорах состоялся развернутый обмен мнениями «по представляющим взаимный интерес международным и региональным сюжетам, находящимся на рассмотрении Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН».

В ведомстве уточнили, что особое внимание было уделено задачам восстановления СВПД, достижения урегулирования кризисов в Афганистане, Йемене, Сирии и Ливии.

«С обеих сторон отмечалась важность продолжения регулярной координации, подтвержден настрой на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия», — подчеркнули в российском МИД.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Вершинин назвал условия для возобновления участия в зерновой сделке — Киев должен отказаться от использования положений зерновой сделки для собственных военных целей. Если Украина сможет гарантировать это условие, то Россия рассмотрит вопрос о возобновлении участия в соглашении.