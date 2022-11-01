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18:08, 1 ноября 2022Мир

Россия представила условия для возобновления участия в зерновой сделке

В МИД заявили, что Киев должен отказаться от использования зерновой сделки в военных целях

Фото: Khalil Hamra / AP

Киев должен отказаться от использования положений зерновой сделки для собственных военных целей. Если Украина сможет гарантировать это условие, то Россия рассмотрит вопрос о возобновлении участия в соглашении. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«С российской стороны подчеркнута необходимость предоставления Украиной гарантий неиспользования гуманитарного коридора в Черном море в военных целях», — говорится в сообщении. Также сообщается, что замглавы МИД представил во время встречи с послом Турции в России Мехметом Самсаром «ключевые направления российско-турецкого сотрудничества».

Россия объявила о приостановке участия в зерновой сделке после того, как 29 октября в Севастополе беспилотниками были атакованы корабли Черноморского флота. В Министерстве обороны заявили, что удары совершили Вооруженные силы Украины. Ведомство обвинило Великобританию в причастности к атаке, а также назвало инцидент террористическим актом. В министерстве уточнили, что эти суда обеспечивали безопасность зернового коридора.

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Дмитрий Сотак
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