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16:25, 9 мая 2023Мир

США выделили Украине новый пакет военной помощи

США выделили Украине новый пакет военной помощи на сумму 1,2 миллиарда долларов

Фото: Presidential Office of Ukraine / Globallookpress.com

США выделили Украине новый пакет военной помощи. Об этом сообщается на официальном сайте Пентагона.

Помощь оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

В пакет включены дополнительные системы противовоздушной обороны и боеприпасы; оборудование для интеграции западных пусковых установок ПВО, ракет и радаров с системами ПВО Украины; боеприпасы для систем ПВО; 155-миллиметровые артиллерийские снаряды; коммерческие услуги спутниковых снимков и обучение военнослужащих.

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Все переданная помощь будет передана не со складов американской армии, а закуплена у промышленности и партнеров. США также заявили о поддержке «самых неотложных потребностей Украины» и приверженности наращиванию потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявил, что Украина будет не в состоянии противостоять России на поле боя, если западные страны пойдут на значительное сокращение поставок вооружений и боеприпасов.

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Алевтина Запольская
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