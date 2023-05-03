Украина получила переданный США зенитно-ракетный комплекс Patriot

Politico: на Украину на прошлой неделе прибыл переданный США ЗРК Patriot

Украина получила переданный ей США зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Также в страну вернулись украинские военные, которые проходили обучение по использованию данной системы, сообщает газета Politico со ссылкой на источник в американском Министерстве обороны.

По данным издания, система противовоздушной обороны, а также зенитчики Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых ранее направляли на обучение в американский военный гарнизон Форт-Силл, находящийся в штате Оклахома, прибыли на Украину на прошлой неделе.

Ранее стало известно, что переданный ВСУ зенитный ракетный комплекс Hawk прибыл в страну без радаров. Отмечалось, что у Украины хватает средств противовоздушной обороны (ПВО) лишь на прикрытие нескольких городов, и в ожидании ввода в строй американских комплексов Patriot Киев пытается временно «заткнуть дыры» с помощью советских «Буков» и ЗРК Hawk средней дальности.