Переданный Украине американский комплекс ПВО оказался бесполезен

Foreign Policy: Запад передал Украине ЗРК Hawk без радаров

Переданный Украине зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Hawk прибыл в страну без радаров. Об этом пишет Foreign Policy.

По информации издания, у Украины хватает средств противовоздушной обороны (ПВО) лишь на прикрытие нескольких городов, и в ожидании ввода в строй американских комплексов Patriot Киев пытается временно «заткнуть дыры» с помощью советских «Буков» и ЗРК Hawk средней дальности. При этом не раскрывается, какая именно страна передала Киеву некомплектное вооружение.

Hawk были разработаны в 1960-х годах. Армия США сняла этот комплекс с вооружения в середине 1990-х.

Ранее украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что Украина не получит от республики списанные зенитно-ракетные комплексы Hawk. По его словам, списанные в Израиле десять лет назад ЗРК не будут переданы Киеву, поскольку они находятся в ненадлежащем состоянии. При этом правительство Испании в ноябре 2022 года объявило, что отправило на Украину системы противоракетной и противовоздушной обороны, в том числе шесть пусковых установок Hawk и зенитную систему Aspide.