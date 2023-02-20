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15:59, 20 февраля 2023Бывший СССР

Украине отказались передавать списанные израильские ЗРК Hawk

Посол Украины Корнийчук заявил, что Киев не получит списанные Израилем ЗРК Hawk
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Inquam Photos / Ovidiu Micsik / Reuters

Украина не получит от Израиля списанные зенитно-ракетные комплексы Hawk. Об этом посол республики Евгений Корнийчук заявил в эфире украинского телемарафона «Единые новости».

По его словам, списанные в Израиле десять лет назад ЗРК не будут переданы Киеву, поскольку они находятся в ненадлежащем состоянии.

«То есть военный атташе ездил, руками трогал и подтвердил, что там, к сожалению, нечего передавать. Они действительно 60-х годов, и их просто списали. Это не какой-то злой умысел, это вопрос нецелесообразности передачи хлама, который не работает», — объяснил дипломат.

Ранее президент США Джо Байден на пресс-конференции по случаю приезда в Киев объявил, что Соединенные Штаты и союзники передадут Украине 700 танков, 1000 машин и два миллиона артиллерийских снарядов и свыше 50 передовых реактивных систем залпового огня HIMARS в рамках нового пакета военной помощи.

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Георгий Нестеров
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