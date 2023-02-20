Байден пообещал передать Украине около 700 танков и тысячи бронемашин

Байден: США и союзники передадут Украине 700 танков, тысячу машин и два миллиона снарядов

США и союзники передадут Украине 700 танков, 1000 машин и 2 миллиона артиллерийских снарядов в рамках нового пакета военной помощи. Об этом на пресс-конференции по случаю приезда в Киев объявил американский президент Джо Байден, сообщает РИА Новости.

«Вместе [с союзниками] мы пообещали около 700 танков, тысячи бронемашин, 1000 артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских снарядов, более 50 передовых РСЗО [HIMARS]», — заявил президент США.

Байден прибыл в Киев ранее 20 февраля, несмотря на то, что ранее Белый дом отрицал возможность этого визита. Как писала газета The New York Times, Байден добрался до Киева на поезде. Уточнялось, что визит на Украину был проведен тайно по соображениям безопасности — американский лидер покинул Вашингтон без предупреждения.