Байден встретился с Зеленским в Киеве

Байден и Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram.

Издание опубликовало фото, на котором Байден запечатлен вместе с Зеленским. Других подробностей не приводится.

При этом ранее Белый дом отрицал возможность посещения Байденом Украины. Говорилось лишь о планах американского лидера отправиться в Польшу для встречи с лидерами стран восточного фланга НАТО.

О том, что Байден, несмотря на заявления Белого дома, все же может находиться с визитом в Киеве, сообщил журналист издания Bild Юлиан Репке. Информацию о прибытии американского президента в столицу Украины также подтвердил адвокат и блогер Марк Фейгин.

Ранее президент Украины заявил, что его «мирный план» предусматривает гарантии США, Китая и других крупных держав. Также он понадеялся, что в отношении украинского кризиса «Пекин придерживается прагматичной позиции». В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что главной составляющей мирного плана по Украине является признание четырех новых регионов России.