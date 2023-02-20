Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:55, 20 февраля 2023Мир

Байден встретился с Зеленским в Киеве

Байден и Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели встречу в Михайловском соборе в Киеве. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram.

Издание опубликовало фото, на котором Байден запечатлен вместе с Зеленским. Других подробностей не приводится.

При этом ранее Белый дом отрицал возможность посещения Байденом Украины. Говорилось лишь о планах американского лидера отправиться в Польшу для встречи с лидерами стран восточного фланга НАТО.

Материалы по теме:
«Как такое могло случиться?» В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
«Как такое могло случиться?»В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
13 января 2023
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы. Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
НАТО получил полный контроль над безопасностью Европы.Как альянс повлияет на политику ЕС и ход конфликта на Украине?
18 января 2023

О том, что Байден, несмотря на заявления Белого дома, все же может находиться с визитом в Киеве, сообщил журналист издания Bild Юлиан Репке. Информацию о прибытии американского президента в столицу Украины также подтвердил адвокат и блогер Марк Фейгин.

Ранее президент Украины заявил, что его «мирный план» предусматривает гарантии США, Китая и других крупных держав. Также он понадеялся, что в отношении украинского кризиса «Пекин придерживается прагматичной позиции». В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил, что главной составляющей мирного плана по Украине является признание четырех новых регионов России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Байден встретился с Зеленским в Киеве
Возбуждено дело после взрыва «подарка» в руках 22-летней москвички
Байден объявил о новом пакете помощи Киеву на 500 миллионов долларов
Идею совместных закупок оружия Европой для Украины объяснили
Брошенный россиянкой в квартире-свалке ребенок питался приправами
Стерлинг раскритиковал кавказских болельщиков
Зеленский подтвердил визит Байдена в Киев
Ольга Орлова назвала различия ранней и поздней беременности
Премьер Японии решил пригласить Зеленского на встречу лидеров G7
В России оценили слова премьера Молдавии о демилитаризации Приднестровья
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.