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23:58, 19 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о гарантиях США и Китая в его «мирном плане»

Владимир Зеленский заявил, что его «мирный план» предусматривает гарантии США и Китая
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Corriere della Serra заявил, что его «мирный план» предусматривает гарантии США, Китая и других «крупных держав».

Он выразил надежду на то, что международное сообщество поддержит его план, который включает в себя гарантии США, Китая и крупных держав. «Мой план направлен на достижение мира во всем мире», — подчеркнул Зеленский.

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Также он понадеялся, что в отношении украинского кризиса «Пекин придерживается прагматичной позиции». «Иначе мы рискуем получить третью мировую войну», — добавил украинский лидер.

Зеленский напомнил, что отношения Украины и Китая «всегда были очень хорошими», страны поддерживают интенсивные экономические отношения на протяжении многих лет, «и в интересах всех, чтобы они не изменились». «Глобальная задача состоит в том, чтобы предотвратить любой риск ядерного конфликта», — резюмировал он.

В декабре 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главной составляющей «мирного плана» по Украине является признание четырех новых регионов России. Без этого пункта урегулирование ситуации невозможно, добавил он. Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что инициатива Зеленского не имеет ничего общего с реальностью.

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Марина Совина
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