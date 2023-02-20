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05:42, 20 февраля 2023Мир

Байден встретится в Варшаве с лидерами стран восточного фланга НАТО

Белый дом: Джо Байден встретится в Варшаве с лидерами стран восточного фланга НАТО
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден в рамках предстоящего визита в Польшу планирует встретиться с лидерами стран восточного фланга НАТО. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет ТАСС.

По ее словам, в ходе встречи американский лидер подтвердит непоколебимую поддержку Соединенных Штатов безопасности НАТО. Жан-Пьер отметила, что глава Белого дома также выступит с речью в преддверии годовщины начала специальной военной операции России на Украине.

Американский президент полетит в Варшаву в понедельник, 20 февраля. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон исключает возможность посещения Джо Байденом Украины во время поездки в Европу.

В июле 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал о мешающих приехать Байдену на Украину «моментах».

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Марина Совина
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