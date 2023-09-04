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03:40, 4 сентября 2023Наука и техника

Российский истребитель применил ракету «Кинжал» в ходе спецоперации

Источник ТАСС: самолет Су-34 применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик использовал гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом передает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в военном ведомстве.

Информатор отметил, что применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» в ходе СВО российский самолет Су-34. «Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», — отметил он.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов назвал основное оружие российских военных в зоне СВО. По его словам, большинство боев проходят у артиллерии и дронов. Важная роль в зоне спецоперации также отведена российским беспилотникам.

Кроме того, российские подразделения применяют в зоне спецоперации новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые игнорируют тепловые ловушки.

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    Марина Совина
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