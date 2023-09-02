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09:29, 2 сентября 2023Наука и техника

Полковник назвал основное оружие российской армии в зоне СВО

Полковник Кнутов: основные бои в зоне СВО сегодня проходят у артиллерии и дронов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Основные бои в зоне специальной военной операции (СВО) сегодня проходят у артиллерии и дронов, рассказал военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» он назвал основное оружие российской армии.

«Артиллерийские системы, которые использует Россия, в основном еще советского образца, но сейчас появляются новые "Коалиции-СВ". Только пошла серия "Торнадо-С" — реактивная система залпового огня. Но они еще не стали массовыми», — поделился он.

Помимо артиллерийских систем, важная роль в зоне СВО отведена российским беспилотникам. По словам специалиста, российский «Ланцет» наводит ужас на Вооруженные силы Украины (ВСУ).

«А "Орлан-30", который имеет возможность подсветки целей, позволяет наводить с высокой точности средства поражения. Говоря о танках, Т-90М "Прорыв" на сегодняшний день считается лучшим танком в мире, во всяком случае из тех, что применялись на Украине», — продолжил перечисление Кнутов.

Также уникальной является российская ракета «Кинжал», которая уничтожает цели с очень большой точностью, отметил полковник в отставке.

То есть это целый букет, который на сегодняшний день решает разные задачи в зоне спецоперации

Юрий Кнутовполковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны

Ранее стало известно, что российские подразделения применяют в зоне спецоперации новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые игнорируют тепловые ловушки.

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