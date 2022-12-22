В Генштабе заявили о неуязвимости гиперзвуковых ракет «Кинжал» для ПВО Украины

Глава Генштаба ВС РФ заявил, что гиперзвуковые ракеты «Кинжал» неуязвимы для ПВО Украины

Российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» оказались неуязвимы для систем противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Такое заявление сделал начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов на брифинге перед военными атташе иностранных государств, его слова приводит РИА Новости.

«Авиационный ракетный комплекс "Кинжал" показал высокую эффективность и неуязвимость по отношению к системам ПВО, развернутым на Украине», — сообщил Герасимов.

Он отметил, что во время специальной военной операции (СВО) гиперзвуковое оружие впервые было использовано в боевых условиях.

