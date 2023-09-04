Полковник объяснил важность пусков «Кинжала» с Су-34

Полковник Кнутов: применение «Кинжала» с Су-34 на СВО повышает внезапность атак

Российские атаки по целям на территории Украины станут более внезапными после того, как военные использовали гиперзвуковую ракету «Кинжал» с самолета Су-34. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов. Он объяснил, почему раньше эти снаряды не применяли с разными истребителями.

«"Кинжалы" на сегодняшний день использовались только с МиГ-31, причем с определенных мест базирования. Противник хорошо знал, что, если носитель "Кинжала" МиГ-31К засветился у аэродрома, значит пошли гиперзвуковые ракеты. Они видели со спутников и докладывали в Генштаб Украины, который объявлял воздушную тревогу и принимал соответствующие меры, связанные с эвакуацией, если речь шла о военных самолетах, перемещении техники в укрытие и так далее», — объяснил он.

По словам специалиста, если Россия будет запускать гиперзвуковые ракеты с других истребителей, в том числе Су-34, это дезориентирует украинских военных.

Внезапность удара повысится в разы Юрий Кнутов военный эксперт, полковник в отставке

«Су-34 достаточно часто вылетает на задания, выполняет различные бомбардировки, наносит ракетные удары. Если Су-34, оснащенный ракетой "Кинжал", взлетел, противнику будет очень сложно определить, какое именно оружие находится у него на борту», — сказал Юрий Кнутов.

4 сентября ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны сообщил, что многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил гиперзвуковую ракету «Кинжал» во время боевых действий на территории Украине. «Первый экипаж, который успешно выполнил такую задачу, был представлен к госнаградам», — отметил собеседник агентства.