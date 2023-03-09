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12:19, 9 марта 2023Бывший СССР

Российскую атаку «Кинжалами» на Украине оценили фразой «такой не припомню»

Спикер ВС Украины Игнат заявил, что ПВО страны не смогла сбить ни одной ракеты «Кинжал»

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Спикер Воздушных сил (ВС) Украины Юрий Игнат заявил, что противовоздушная оборона (ПВО) страны не смогла сбить ни одной гиперзвуковой российской ракеты «Кинжал». Его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

Он также заявил, что с подобным ударом Украина столкнулась впервые. «Это такая атака... Не припоминаю, если честно, чтобы такое было», — сказал Игнат.

Утром 9 марта стало известно о взрывах в Киеве и ряде украинских регионов. Затем глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что в нескольких областях страны повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

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Алевтина Запольская
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