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09:30, 9 марта 2023Бывший СССР

Власти Украины сообщили о повреждении энергообъектов в стране

Глава Минэнерго Украины Галущенко сообщил о повреждении энергообъектов в ряде областей

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В нескольких украинских областях были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, (...) Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях», — заявил он.

Утром 9 марта стало известно о взрывах в Киеве и ряде украинских регионов. Глава Одесской области Максим Марченко заявил о детонации на объекте энергетической инфраструктуры, из-за которого началось отключение электроснабжения. Кроме того, мэр Харькова Игорь Терехов рассказал о проблемах с электричеством в некоторых районах города.

Также сообщалось, что в украинской столице и Киевской области пропало электроснабжение. Как отмечается, блэкауту предшествовало объявление в регионе воздушной тревоги. Помимо этого, компания «Украинские железные дороги» заявила о задержках 15 поездов из-за обесточивания отдельных участков путей. Уточняется, что будут задействованы резервные тепловозы.

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Кристина Есикова
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