На Украине начались задержки поездов из-за перебоев электроэнергии

На Украине начались задержки поездов из-за обесточивания железных дорог

15 поездов Украинской железной дороги («Укрзализныци») задерживаются из-за обесточивания отдельных участков путей. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Составы задерживаются на разное время — от 30 минут до часа. В сообщении говорится, что будут задействованы резервные тепловозы. Также уточняется, что на высадку-посадку через подземные переходы работают все вокзалы, где есть такая возможность.

Всех пассажиров, которые из-за воздушной тревоги опоздают на утренние поезда, обещают принять на рейсах аналогичного направления в течение суток по тем же билетам.

Утром 9 марта стало известно о взрывах в Киеве и нескольких областях Украины. Глава Одесской области Максим Марченко в своем Telegram-канале сообщил о массированном ракетном обстреле и попадании в объект энергетической инфраструктуры, из-за которого началось отключение электроснабжения. Мэр Харькова Игорь Терехов также написал, что в некоторых районах города есть проблемы с электричеством. Телеканал ТСН сообщил, что электроснабжение пропало в Киеве и Киевской области.

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Жителей просят оставаться в укрытиях.