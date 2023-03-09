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08:48, 9 марта 2023Бывший СССР

На Украине начались задержки поездов из-за перебоев электроэнергии

На Украине начались задержки поездов из-за обесточивания железных дорог
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

15 поездов Украинской железной дороги («Укрзализныци») задерживаются из-за обесточивания отдельных участков путей. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Составы задерживаются на разное время — от 30 минут до часа. В сообщении говорится, что будут задействованы резервные тепловозы. Также уточняется, что на высадку-посадку через подземные переходы работают все вокзалы, где есть такая возможность.

Всех пассажиров, которые из-за воздушной тревоги опоздают на утренние поезда, обещают принять на рейсах аналогичного направления в течение суток по тем же билетам.

Утром 9 марта стало известно о взрывах в Киеве и нескольких областях Украины. Глава Одесской области Максим Марченко в своем Telegram-канале сообщил о массированном ракетном обстреле и попадании в объект энергетической инфраструктуры, из-за которого началось отключение электроснабжения. Мэр Харькова Игорь Терехов также написал, что в некоторых районах города есть проблемы с электричеством. Телеканал ТСН сообщил, что электроснабжение пропало в Киеве и Киевской области.

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Жителей просят оставаться в укрытиях.

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Екатерина Подвигина
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