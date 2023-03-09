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08:28, 9 марта 2023Бывший СССР

В Киеве и области пропало электроснабжение

В Киеве пропало электроснабжение после объявления воздушной тревоги
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве и Киевской области пропало электроснабжение. Об этом сообщает канал ТСН.

Блэкауту предшествовало объявление в регионе воздушной тревоги. Не исключен вариант, что электричество отключили превентивно, чтобы избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры. Сейчас без света остаются около 15 процентов потребителей.

Ранее 9 марта мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о взрывах в Киеве. Также главы украинских регионов утверждали о взрывах в Одесской и Харьковской областях.

До этого президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов в стране. Глава государства назвал объем работ большим, а также добавил, что начался процесс восстановления к следующему отопительному сезону.

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Марина Совина
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