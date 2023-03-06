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00:32, 6 марта 2023Бывший СССР

Зеленский поручил усилить защиту украинских энергообъектов

Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов к следующему отопительному сезону
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов в стране к следующему отопительному сезону. Об этом он рассказал в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

«За полгода наши энергетики, правительство, службы безопасности и все, кто привлечен к выполнению соответствующих заданий, должны усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру, которая была разрушена», — заявил Зеленский. Он назвал объем работ большим, а также добавил, что процесс восстановления уже начался.

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Марина Совина
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