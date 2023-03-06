Зеленский поручил усилить защиту украинских энергообъектов

Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов к следующему отопительному сезону

Президент Украины Владимир Зеленский поручил усилить защиту энергообъектов в стране к следующему отопительному сезону. Об этом он рассказал в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

«За полгода наши энергетики, правительство, службы безопасности и все, кто привлечен к выполнению соответствующих заданий, должны усилить защиту энергообъектов, восстановить инфраструктуру, которая была разрушена», — заявил Зеленский. Он назвал объем работ большим, а также добавил, что процесс восстановления уже начался.