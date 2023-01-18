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15:51, 18 января 2023Бывший СССР

Премьер Украины заявил о повреждении более половины энергообъектов в стране

Премьер Украины Шмыгаль заявил о повреждении более половины энергообъектов страны

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о повреждении более половины энергообъектов республики. Его заявление на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) приводит РИА Новости.

«Повреждено более половины всех энергообъектов на Украине», — отметил он.

Также на ВЭФ Шмыгаль рассказал, что в стране необходимо восстановить около 160 тысяч объектов инфраструктуры.

Ранее украинский премьер встретился с заместителем госсекретаря США Венди Шерман. В ходе встречи они обсудили вопросы, связанные с восстановлением энергии и финансовой помощью стране. Незадолго до этого министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти регионах страны, в том числе в Харьковской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

14 января национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о сохранении дефицита мощности в энергосистеме страны. Сильнее всего он ощущается в утренние и вечерние часы.

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Кристина Есикова
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