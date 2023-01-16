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22:21, 16 января 2023Мир

Премьер Украины и замгоссекретаря США обсудили восстановление электроэнергии

Премьер Украины Шмыгаль обсудил с замгоссекретаря США восстановление электроэнергии

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с заместителем госсекретаря США Венди Шерман. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, в ходе беседы были затронуты «ключевые вызовы, связанные с российской агрессией». Шмыгаль уточнил, что внимание участников встречи «было сосредоточено на человеческой помощи, восстановлении энергии и финансовой помощи».

Шмыгаль также выразил благодарность американским партнерам Киева за постоянную поддержку. Где именно состоялась встреча, он не уточнил.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко информировал, что объекты энергетической инфраструктуры повреждены в пяти регионах страны. В частности, были поражены объекты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях. Кроме того, нарушена работа энергоинфраструктуры в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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Марина Совина
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