В России ракеты «Кинжал» назвали неуязвимыми

Военный журналист Борзенко заявил о неуязвимости ракет «Кинжал»

Военный эксперт Алексей Борзенко назвал ракеты «Кинжал» абсолютным и неуязвимым оружием. Об этом он заявил в разговоре с телеканалом «360».

«Главная особенность этой ракеты в том, что на земле еще нет таких средств ПВО, которые смогли бы ее сбить», — отметил Борзенко. По его словам, на сегодняшний день «Кинжал» можно считать «абсолютным оружием», которое стоит на вооружении нашей армии.

Военный журналист уточнил, что боевая часть ракеты может включать в себя 500 килограммов взрывчатки — скорее всего, «Кинжал» применяли с МиГ-31. При этом число носителей подобного вооружения в российской армии пока невелико. Специалист отметил, что «Кинжал» впервые применили 18 марта 2022 года — это оказалось первое в мире боевое применение гиперзвукового оружия.

Борзенко подчеркнул, что «Кинжал» имеет уникальные параметры полета. «Ракета идет на пределе, на начале стратосферы, в полувоздушном состоянии, потому что при таких скоростях сильно нагревается корпус ракеты, если она опустится ниже», — заявил журналист.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие применяли комплекс «Кинжал» во время «удара возмездия» по Украине. В результате были поражены элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и объекты энергетики на Украине.