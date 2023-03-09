Минобороны сообщило об использовании «Кинжала» во время «удара возмездия»

МО РФ сообщило об использовании ракетного комплекса «Кинжал» во время «удара возмездия»

Российские военнослужащие использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования во время «удара возмездия» по Украине. В частности, применялся гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Об этом сообщил журналистам в четверг, 9 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве разъяснили, что удар по украинским городам стал ответом на террористические акции в Брянской области.

В результате были поражены элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и объекты энергетики на Украине, уточнили в Минобороны.

2 марта стало известно, что на территорию брянского села Любечане проникла вооруженная группа диверсантов, которая обстреляла легковой автомобиль. В результате погибли два человека, кроме того, оказался ранен десятилетний ребенок.

Позднее президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что после инцидента в приграничном регионе будут приниматься шаги по недопущению повторения этих событий.