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14:30, 9 марта 2023Россия

Минобороны сообщило об использовании «Кинжала» во время «удара возмездия»

МО РФ сообщило об использовании ракетного комплекса «Кинжал» во время «удара возмездия»

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российские военнослужащие использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного, морского и наземного базирования во время «удара возмездия» по Украине. В частности, применялся гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Об этом сообщил журналистам в четверг, 9 марта, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ведомстве разъяснили, что удар по украинским городам стал ответом на террористические акции в Брянской области.

В результате были поражены элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и объекты энергетики на Украине, уточнили в Минобороны.

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2 марта стало известно, что на территорию брянского села Любечане проникла вооруженная группа диверсантов, которая обстреляла легковой автомобиль. В результате погибли два человека, кроме того, оказался ранен десятилетний ребенок.

Позднее президент России Владимир Путин назвал случившееся в Брянской области терактом. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что после инцидента в приграничном регионе будут приниматься шаги по недопущению повторения этих событий.

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Анна Щербакова
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