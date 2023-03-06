В Кремле пообещали не допускать повторения событий в Брянской области
После атаки украинских диверсантов на Брянскую область будут приниматься шаги по недопущению повторения этих событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.
Вооруженная группа диверсантов проникла на территорию села Любечане Брянской области утром 2 марта. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, нарушители границы обстреляли легковой автомобиль, убив находившегося за рулем мужчину. Также был ранен десятилетний мальчик. Ребенка доставили в Брянскую областную больницу, где ему провели операцию.
«Будут приниматься меры», — пообещал представитель Кремля.
Песков в очередной раз напомнил, что российские власти рассматривают атаку на Брянскую область как теракт. Ранее же и президент России называл произошедшее в Брянской области терактом, подчеркнув, что диверсанты сознательно стреляли по машине с детьми.