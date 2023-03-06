В Кремле пообещали не допускать повторения событий в Брянской области

Пресс-секретарь Песков заявил о мерах по недопущению повторения событий в Брянской области

После атаки украинских диверсантов на Брянскую область будут приниматься шаги по недопущению повторения этих событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Вооруженная группа диверсантов проникла на территорию села Любечане Брянской области утром 2 марта. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, нарушители границы обстреляли легковой автомобиль, убив находившегося за рулем мужчину. Также был ранен десятилетний мальчик. Ребенка доставили в Брянскую областную больницу, где ему провели операцию.

«Будут приниматься меры», — пообещал представитель Кремля.

Песков в очередной раз напомнил, что российские власти рассматривают атаку на Брянскую область как теракт. Ранее же и президент России называл произошедшее в Брянской области терактом, подчеркнув, что диверсанты сознательно стреляли по машине с детьми.