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12:36, 6 марта 2023Россия

В Кремле пообещали не допускать повторения событий в Брянской области

Пресс-секретарь Песков заявил о мерах по недопущению повторения событий в Брянской области

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

После атаки украинских диверсантов на Брянскую область будут приниматься шаги по недопущению повторения этих событий. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Вооруженная группа диверсантов проникла на территорию села Любечане Брянской области утром 2 марта. Как сообщил губернатор Александр Богомаз, нарушители границы обстреляли легковой автомобиль, убив находившегося за рулем мужчину. Также был ранен десятилетний мальчик. Ребенка доставили в Брянскую областную больницу, где ему провели операцию.

«Будут приниматься меры», — пообещал представитель Кремля.

Песков в очередной раз напомнил, что российские власти рассматривают атаку на Брянскую область как теракт. Ранее же и президент России называл произошедшее в Брянской области терактом, подчеркнув, что диверсанты сознательно стреляли по машине с детьми.

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Марк Леонов
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