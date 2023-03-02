Губернатор рассказал о гибели россиянина при атаке украинской ДРГ

Глава Брянской области Богомаз: в регион проникла украинская ДРГ, один человек погиб

На территорию Брянской области проникла украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), сообщил глава региона Александр Богомаз в Telegram.

По словам чиновника, в результате атаки ДРГ один человек погиб.

«C Украины на территорию Климовского района в село Любечане проникла ДРГ. Диверсанты совершили обстрел движущегося автомобиля», — рассказал Богомаз.

Он отметил, что Вооруженные силы России уже ведут работу по поиску и уничтожению диверсантов.

Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от атак со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.