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17:42, 1 февраля 2023Россия

Путин прокомментировал обстрелы российских регионов

Путин заявил, что защита регионов от обстрелов ВСУ является приоритетной задачей

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Защита российских регионов от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС. Стенограмма видеоконференции приводится на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что 24 января провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, по итогам которой были даны конкретные поручения касательно обстрела российских регионов украинскими войсками.

«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — подчеркнул Путин.

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Константин Лысяков
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