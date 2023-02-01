Путин прокомментировал обстрелы российских регионов

Путин заявил, что защита регионов от обстрелов ВСУ является приоритетной задачей

Защита российских регионов от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных районах и в результате ЧС. Стенограмма видеоконференции приводится на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что 24 января провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым, по итогам которой были даны конкретные поручения касательно обстрела российских регионов украинскими войсками.

«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — подчеркнул Путин.