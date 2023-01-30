В приграничный российский регион стянут дополнительные силы Минобороны

Губернатор Старовойт сообщил, что в Курскую область стянут дополнительные силы Минобороны

В Курскую область в ближайшее время стянут дополнительные силы Минобороны России. Об этом сообщил губернатор граничащего с Украиной региона Роман Старовойт, передает издание «Курские известия».

В ходе еженедельного совещания он разъяснил, что военнослужащие займутся защитой границы. «Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области», —отметил Старовойт.