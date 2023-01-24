Путин начал встречу с губернатором Белгородской области с вопросов безопасности

Путин начал встречу с губернатором Белгородской области Гладковым с вопросов безопасности

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором приграничной Белгородской области Вячеславом Гладковым. Об этом сообщается в Telegram-канале «Кремль. Новости».

Глава государства предложил начать встречу с вопросов обеспечения безопасности жителей региона, а также обсудить работу областного оперативного штаба.

При этом президент, обращаясь к губернатору, отметил успехи в развитии региона под его руководством.

Ранее РИА Новости сообщило, что в начале февраля Путин планирует встретиться с одним из лидеров парламентских партий. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, глава государства регулярно встречается с лидерами думских фракций.