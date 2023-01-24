Путин встретится с одним из лидеров парламентских партий

Президент России Путин встретится лично с одним из лидеров парламентских партий

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с одним из лидеров парламентских партий. Об этом сообщает РИА Новости.

«В самом начале февраля помимо встречи с главами фракций будет и встреча [с лидером одной из фракций]. Так должно быть», — пояснил агентству источник, знакомый с ситуацией.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, Путин регулярно встречается с лидерами думских фракций. «Как известно, такие встречи проходят регулярно. О сроках следующей встречи мы сообщим своевременно», — заявил представитель Кремля.

До этого о подготовке встречи Путина с руководством Госдумы и главами фракций рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что мероприятие нужно провести, не откладывая. «Мы готовы к этому. (...) Очевидно, что она [встреча] готовится», — сказал он.