Зюганов завил о подготовке встречи Госдумы с Путиным

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что готовится встреча Госдумы с Путиным

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что на данный момент идет подготовка встречи руководства Госдумы и лидеров думских фракций с президентом России Владимиром Путиным. Его слова передают РИА Новости.

«Надо не откладывая провести встречу и обсудить все проблемы. Мы готовы к этому… Очевидно, что она готовится», — отметил Зюганов.

Лидер КПРФ подчеркнул необходимость подвести итоги года и обменяться опытом. По его словам, 2022 год оказался одним из самых сложных и ответственных и при этом носил принципиальный характер.

Ранее Зюганов заявил, что распада СССР можно было избежать, если бы народ энергичнее защищал свои интересы. Тогда подписания Беловежских соглашений бы не произошло, и страна была бы «впереди планеты всей».