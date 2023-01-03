В Кремле ответили на сообщения о готовящейся встрече Госдумы с Путиным

Дмитрий Песков: сроки новой встречи Путина с главами думских фракций сообщат своевременно

Президент России Владимир Путин регулярно встречается с лидерами думских фракций, о сроках новой встречи будет сообщено своевременно. Так на заявления о готовящемся мероприятии ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Как известно, такие встречи проходят регулярно. О сроках следующей встречи мы сообщим своевременно», — заявил представитель Кремля.

Ранее о подготовке встречи Путина с руководством Госдумы и главами фракций рассказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он заявил, что мероприятие нужно провести, не откладывая. «Мы готовы к этому… Очевидно, что она [встреча] готовится», — сказал Зюганов.

В последний раз такая встреча состоялась в Екатерининском зале Кремля 7 июля 2022 года. Также Путин нередко общается с руководителями парламентских фракций один на один.