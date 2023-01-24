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19:53, 24 января 2023Россия

Белгородский губернатор назвал общее число погибших за все время обстрелов ВСУ

Белгородский губернатор Гладков заявил, что за все время обстрелов ВСУ погибли 25 человек
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

За все время обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгородской области погибли 25 человек. Общее число погибших назвал губернатор региона Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет РИА Новости.

«Помимо того, что есть 25 погибших, есть 96 человек, которые ранены», — заявил Гладков.

За время специальной военной операции на Украине (СВО) Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелу со стороны Украины. Только за последние дни украинские войска обстреляли территорию российского региона несколько раз.

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Так, 19 января ВСУ атаковали область четыре раза за сутки. Утром был нанесен удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа, где был разрушен дом в хуторе Балки. Позже стало известно об атаке на село Долгое в Валуйском городском округе.

В результате третьего обстрела пострадал Белгородский район, где один из снарядов попал по корпусу птицефабрики близ хутора Церковный. Четвертый удар снова пришелся на хутор Балки — снаряды повредили линию электропередачи и выбили стекла окон одного из домов.

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Никита Абрамов
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