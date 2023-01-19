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15:22, 19 января 2023Россия

Граничащий с Украиной российский регион обстреляли третий раз за сутки

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждении птицефабрики в результате обстрела

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий раз за сутки обстреляли Белгородскую область. О новом обстреле сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что под обстрел попал Белгородский район, никто не пострадал. Один из снарядов попал по корпусу птицефабрики близ хутора Церковный. Повреждения получили кровля, окна и забор.

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Обстрел Белгородского района — третья за сутки атака Украины на российский регион. Утром ВСУ нанесли удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа. Тогда в хуторе Балки в результате обстрела был разрушен частный дом, в котором никто не жил, и повреждены окна соседних домовладений, в поселке Ленинский — разрушена хозяйственная постройка.

Впоследствии под удар попало село Долгое в Валуйском городском округе. Прилетевший снаряд разрушил комнату и хозяйственную постройку в частном домовладении, в котором никто не проживал.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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