Граничащий с Украиной российский регион обстреляли третий раз за сутки

Белгородский губернатор Гладков сообщил о повреждении птицефабрики в результате обстрела

Вооруженные силы Украины (ВСУ) третий раз за сутки обстреляли Белгородскую область. О новом обстреле сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он уточнил, что под обстрел попал Белгородский район, никто не пострадал. Один из снарядов попал по корпусу птицефабрики близ хутора Церковный. Повреждения получили кровля, окна и забор.

Обстрел Белгородского района — третья за сутки атака Украины на российский регион. Утром ВСУ нанесли удар сразу по нескольким селам в районе Шебекинского городского округа. Тогда в хуторе Балки в результате обстрела был разрушен частный дом, в котором никто не жил, и повреждены окна соседних домовладений, в поселке Ленинский — разрушена хозяйственная постройка.

Впоследствии под удар попало село Долгое в Валуйском городском округе. Прилетевший снаряд разрушил комнату и хозяйственную постройку в частном домовладении, в котором никто не проживал.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Брянской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.