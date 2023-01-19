ВСУ обстреляли российское приграничное село

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Долгое

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Долгое в Валуйском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«В Валуйском городском округе под обстрел попало село Долгое. Пострадавших нет», — пояснил представитель областных властей.

По его словам, прилетевшим снарядом разрушены комната и хозяйственная постройка в частном домовладении, в котором никто не проживал. На данный момент продолжается подомовой обход территории.

Ранее Гладков показал разрушения после удара ВСУ по нескольким российским селам в Шебекинском городском округе. На кадрах видно полностью разрушенный кирпичный дом и уничтоженную деревянную постройку. Кроме того, у нескольких зданий выбиты окна.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).