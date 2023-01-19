Опубликованы кадры разрушений после удара ВСУ по нескольким российским селам

Белгородский губернатор Гладков показал разрушения после удара ВСУ по нескольким селам

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал разрушения после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нескольким российским селам в Шебекинском городском округе. Он опубликовал фотографии в Telegram.

На кадрах видно полностью разрушенный кирпичный дом и уничтоженную деревянную постройку. Кроме того, у нескольких зданий выбиты окна. Также запечатлен посеченный осколками снаряда забор.

О том, что Украина обстреляла села в районе Шебекина стало известно утром 19 января. По словам Гладкова, в результате никто не пострадал, однако был разрушен один частный дом и повреждены окна соседних с ним домовладений в хуторе Балки, а также уничтожена хозяйственная постройка в поселке Ленинский.

Ранее ВСУ трижды за день обстреляли приграничный российский регион. В ночь на 17 января Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. По его словам, сообщения о пострадавших и разрушения не поступали. Через несколько часов Украина ударила по городу Шебекино, в результате чего была повреждена линия электропередачи. Кроме того, в середине дня под обстрел попал Валуйский городской округ. Там пострадал один человек, получивший легкое ранение.