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10:53, 19 января 2023Россия

Опубликованы кадры разрушений после удара ВСУ по нескольким российским селам

Белгородский губернатор Гладков показал разрушения после удара ВСУ по нескольким селам
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал разрушения после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по нескольким российским селам в Шебекинском городском округе. Он опубликовал фотографии в Telegram.

На кадрах видно полностью разрушенный кирпичный дом и уничтоженную деревянную постройку. Кроме того, у нескольких зданий выбиты окна. Также запечатлен посеченный осколками снаряда забор.

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

О том, что Украина обстреляла села в районе Шебекина стало известно утром 19 января. По словам Гладкова, в результате никто не пострадал, однако был разрушен один частный дом и повреждены окна соседних с ним домовладений в хуторе Балки, а также уничтожена хозяйственная постройка в поселке Ленинский.

Ранее ВСУ трижды за день обстреляли приграничный российский регион. В ночь на 17 января Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны. По его словам, сообщения о пострадавших и разрушения не поступали. Через несколько часов Украина ударила по городу Шебекино, в результате чего была повреждена линия электропередачи. Кроме того, в середине дня под обстрел попал Валуйский городской округ. Там пострадал один человек, получивший легкое ранение.

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Константин Лысяков
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