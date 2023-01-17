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02:54, 17 января 2023Россия

В Белгородской области сработала ПВО

Губернатор Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала ПВО
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом он написал в своем Telegram.

Как уточнил Гладков, ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. На данный момент последствия произошедшего уточняют оперативные службы. Предварительно, разрушений и пострадавших нет. «Если они будут, обязательно вам сообщу», — добавил губернатор.

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Марина Совина
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