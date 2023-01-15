В граничащем с Украиной регионе под обстрел попали торговые ряды на рынке

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ торговых рядов в Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области обстреляли со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что снаряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в торговые ряды на шебекинском рынке. Никто не пострадал, на месте работают оперативные службы.

В воскресенье, 15 января, в Белгородской области при детонации припасов в сельском доме культуры погибли три человека, еще 13 пострадали. По данным Baza, взрыв в ДК устроил военнослужащий из Свердловской области. Предварительно, военнослужащий «взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными». Площадь пожара составила около 450 квадратных метров, его тушили около четырех часов.

19 октября президент страны Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и введение повышенного уровня безопасности на энергетических объектах.