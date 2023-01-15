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17:09, 15 января 2023Россия

Три человека погибли при взрыве в граничащем с Украиной регионе

Три человека погибли при детонации боеприпасов в здании бывшего ДК в Белгородской области

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

При детонации боеприпасов, которая произошла в здании бывшего дома культуры в Белгородской области, погибли три человека. Об этом сообщил источник РИА Новости в экстренных службах.

По данным собеседника, ЧП произошло в Корочанском районе. Предварительно, пострадали 13 человек. Других данных о случившемся пока нет.

О взрыве под Белгородом стало известно в воскресенье, 15 января. Внутри сельского дома культуры возгорание спровоцировало детонацию боеприпасов.

Впоследствии Baza сообщила, что взрыв в ДК устроил военнослужащий из Свердловской области. По данным издания, военнослужащий «взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными». Площадь пожара составила около 450 квадратных метров, его тушили около четырех часов.

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Анастасия Шейкина
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