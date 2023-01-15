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15:43, 15 января 2023Россия

Десять военных пострадали при взрыве под Белгородом

Десять военнослужащих пострадали при взрыве на хуторе Тоненькое в Белгородской области

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Десять военнослужащих пострадали при взрыве на хуторе Тоненькое, расположенном в Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации агентства, возгорание, вследствие которого случилась детонация боеприпасов, произошло в сельском доме культуры. «Внутри находились боеприпасы, они сдетонировали», — уточнил собеседник издания. При этом причины возникновения пожара представитель экстренных служб не назвал.

Ранее в Telegram-канале «112» утверждалось, что пожар устроил старший сержант, который взорвал гранату РГД-5 на территории упомянутой части. Отмечалось, что в результате взрыва сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. Всего погибли трое военнослужащих. Еще 16 человек пострадали, восемь числятся пропавшими без вести. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Личность командира взвода, виновного в происшествии, не раскрывается.

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Майя Пономаренко
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