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15:28, 15 января 2023Россия

Военный взорвал гранату в части под Белгородом

«112»: военный взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

Военнослужащий взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области. Как уточняет Telegram-канал «112», инцидент произошел 14 января.

В результате взрыва, согласно данным канала, погибли трое военнослужащих. Еще 16 человек пострадали, восемь числятся пропавшими без вести. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Утверждается, что подрыв гранаты РГД-5 совершил в расположении командир взвода, старший сержант. При взрыве сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия.

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Варвара Кошечкина
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