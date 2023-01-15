Военный взорвал гранату в части под Белгородом

«112»: военный взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области

Военнослужащий взорвал гранату и устроил пожар на территории части в Белгородской области. Как уточняет Telegram-канал «112», инцидент произошел 14 января.

В результате взрыва, согласно данным канала, погибли трое военнослужащих. Еще 16 человек пострадали, восемь числятся пропавшими без вести. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Утверждается, что подрыв гранаты РГД-5 совершил в расположении командир взвода, старший сержант. При взрыве сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия.